Jazz al museo Kronos: “Musiche per 7 dipinti” con Gianni Mimmo

Venerdì 8 aprile alle ore 18 a Kronos – Museo della Cattedrale parte il percorso di lettura non didascalica di sette opere esposte, attraverso la lente di una musica per strumento solo, dove i manufatti artistici prenderanno vita attraverso l’interpretazione musicale del sax soprano di Gianni Mimmo, musicista di fama internazionale che ha già portato il proprio format in importanti circoli e gallerie europee. Tra i dipinti scelti compaiono il Trittico di Serafino De’ Serafini (di per sé straordinariamente narrativo), una scultura dell’Angelo Custode di Jean Geernaert e la Morte di San Francesco Saverio di De Longe.

Al termine del tour musicale tra gli spazi espositivi è prevista una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio. L’evento si svolge in collaborazione con l’associazione Cantiere Simone Weil e Cooperativa Comunità Val Nure.

Biglietto unico: 10,00 €

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure al recapito telefonico 331.4606435 dalle 10:00 alle 18:00. Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.