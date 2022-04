“Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” Visita guidata per la terza età

Prosegue la serie degli appuntamenti culturali per la terza età proposti dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Martedì 26 Aprile è infatti in programma la visita guidata alla mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo”, un affascinante percorso attraverso la vita e la creatività dell’artista austriaco Gustav Klimt. Allestita negli spazi di palazzo XNL, la grande mostra dedicata al maestro viennese espone ben 160 opere fra dipinti, sculture, disegni e complementi d’arredo, fornendo ai visitatori una panoramica a 360° sull’artista e la sua epoca.

L’esposizione prende il via con una serie di disegni e incisioni rappresentativi del movimento simbolista, per arrivare all’ambiente della Secessione Viennese fondata nel 1897 da Klimt e altri artisti. Tra le tante opere esposte si potrà ammirare l’antesignano “Ritratto di Josef Pembauer”, “Signora con mantello e cappello su fondo rosso”, “Dopo la pioggia”, “Le Amiche”, “Ritratto di Amalie Zuckerkandl” e “Ritratto di Signora in bianco”.

La partecipazione alla visita è prevista al costo di 18 euro, è riservata ai residenti nel comune di Piacenza ed è necessaria la prenotazione. Le iscrizioni si raccolgono da giovedì 14 aprile, fino ad esaurimento posti, telefonando ai numeri 0523-492743 e 492724, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 – 12.30.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid, per partecipare sarà quindi necessario indossare la mascherina chirurgica.