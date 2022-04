La campagna elettorale della Lega si apre con Paolo Del Debbio

La Lega invita Paolo Del Debbio a presentare il suo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita”, per la campagna elettorale a sostegno di Patrizia Barbieri. Appuntamento il 9 aprile alle ore 18 all’Auditorium Sant’Ilario: insieme all’autore parteciperanno anche alcuni esponenti del carroccio, quali il senatore Andrea Ostellari, il capogruppo della Lega Matteo Rancan, il consigliere regionale Valentina Stragliati e il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

La sua storia personale è la storia di un lungo viaggio senza sosta, senza vie di fuga, senza scorciatoie, in cui l’amore per Dio convive con l’amore per le donne e la passione per le idee cattoliche e liberali si incontra con la passione per la gente comune. Un percorso in cui l’importante non è superare traguardi, ma imparare qualcosa ogni volta: fino a diventare se stesso.