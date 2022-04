La Canottieri Ongina vuole difendere il secondo posto a Grassobbio

Un punto, che assomiglia tanto a una medaglia con due facce contrastanti: da un lato, un’entità che non ipoteca il futuro, dall’altro un “tesoretto” prezioso da difendere. Sarà soprattutto quest’ultimo versante ad animare la corsa play off della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni attesa domani (sabato) alle 20,30 dalla trasferta bergamasca di Grassobbio.

Contro una Mgr già salva, i gialloneri piacentini cercheranno il bottino pieno per difendere il secondo posto e il +1 su Unitrento Volley (giustiziera sabato scorso di De Biasi e compagni), fondamentale per accedere ai play off in compagnia della capolista Gabbiano Mantova. Per la squadra del presidente Fausto Colombi, si tratta del penultimo appuntamento di regular season prima del match casalingo di sabato 30 aprile contro Cavaion.

“Abbiamo un punto in più di Unitrento Volley in chiave play off – commenta coach Bruni – e cercheremo di difendere questo piccolo vantaggio. Andremo a Grassobbio per cercare di conquistare i tre punti, non ci sono alternative. Troveremo una squadra già ampiamente salva ma che non farà la vittima sacrificale. Sarà partita vera e questo è interessante, perché metterà alla prova le nostre potenzialità. La Mgr non ha mai rischiato di essere risucchiata nella zona retrocessione, può ancora migliorare ulteriormente la propria classifica ed è una squadra che si basa soprattutto sui laterali Gamba e Bonetti, esprimendo un gioco concreto”. Quindi aggiunge. “Ci sarà da giocare con molta determinazione; in posto quattro ritroviamo Daniel Bacca, mentre Sandro Caci non sarà utilizzabile, avendo appena ripreso a lavorare in campo”. Coach Bruni sarà indisponibile nell’occasione, con la squadra che sarà guidata in panchina dal vice Fausto Perodi.

L’AVVERSARIO – La Mgr Grassobbio è allenata da Fabrizio Incitti e in classifica occupa il sesto posto con 31 punti. “Sabato – commenta il tecnico bergamasco – affronteremo la Canottieri Ongina seconda in classifica, squadra di alto livello e fortemente motivata. Già questo è uno stimolo grandissimo per impegnarsi al massimo, oltretutto giocando in casa”. “Siamo – fa eco il vice Flavio Rota – in una buona condizione fisica e mentale, abbiamo disputato un buon girone di ritorno e puntiamo al miglior piazzamento possibile in classifica provando a vincere le ultime due partite. Speriamo sia un bel match e che la nostra squadra non si tiri indietro alle prime difficoltà che sicuramente ci saranno contro squadre di questo tipo”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Mgr Grassobbio e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Davide Di Dio Perna e il secondo arbitro Angela Di Bari.

IL TURNO – Questo il programma della penultima giornata del girone C di serie B maschile: Imecon Crema-Acv Miners, Mgr Grassobbio-Canottieri Ongina, Valtrompia Volley-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Unitrento Volley (martedì 26 aprile), Radici Cazzago-Arredopark Dual Caselle, Volley Cavaion-Ks Rent Trentino.

LA CLASSIFICA – Gabbiano Mantova 56, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 45, Valtrompia Volley 36, Arredopark Dual Caselle 34, Mgr Grassobbio 31, Ks Rent Trentino 25, Imecon Crema 24, Volley Cavaion 21, Acv Miners 20, Radici Cazzago 19, Policura Lagaris 3.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.