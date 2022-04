La Conad Alsenese lotta ma cede a Imola (3-1)

Un inizio difficile, poi un match giocato a viso aperto e fino all’ultimo, anche se resta l’amaro in bocca di essere tornati a casa senza punti preziosi e importanti in tasca. Alla Conad Alsenese non basta la reazione nella domenica pallavolistica a Imola, con la squadra di Enrico Mazzola battuta 3-1 dalla Csi Clai nella prima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Nel quint’ultimo appuntamento della regular season (contando anche il recupero del 16 aprile a Garlasco), le gialloblù piacentine hanno provato a impensierire le imolesi, ancora in lotta per i play off, senza tuttavia conquistare punti necessari per provare a uscire dalla zona rossa della classifica.

Dopo un primo set decisamente negativo (25-15), la Conad si è riscattata, entrando in partita e perdendo per un soffio il secondo parziale (25-23). La tenacia gialloblù è stata premiata con la vittoria nel terzo parziale (21-25), con la voglia di stare a galla testimoniata anche dalla rimonta del quarto set (da 21-14 a 23-25), non concretizzatasi per un soffio. Tra le note positive, la crescita dell’attacco, sopra al 40% di positività nella seconda parte del match.

“A parte il primo set – il commento dell’opposta della Conad Alsenese Monica Gobbi, top scorer del match con 20 punti – abbiamo disputato una buona partita, giocando alla pari e in modo collettivo. Imola ha il merito di essere più organizzata e costante di noi, non commettendo alcuni errori non forzati che invece noi ancora facciamo e questo ha fatto la differenza. Il rammarico sta in questo, perché avremmo potuto portare a casa qualcosa in termini di punti”. “Purtroppo – le parole del capitano e centrale Valeria Diomede – siamo partite sempre sotto nei vari set con troppi errori iniziali, mettendoci poi nella condizione di non poter più sbagliare nell’arco dei parziali. Ora ci attendono due scontri diretti in trasferta contro Garlasco e Gossolengo e due sfide contro squadre forti come Montale e Cremona. Dovremo giocare tutti i set di queste quattro partite come nel quarto parziale, avvio escluso, a Imola ed essere forti di testa. Io non mi arrendo”.

In classifica, la Conad Alsenese resta al terz’ultimo posto a quota 18 punti, a -2 dalla coppia Garlasco-Gossolengo ancora da sfidare in scontri diretti cruciali. Prima però, la squadra di Enrico Mazzola sarà attesa dall’improba trasferta di domenica a Castelnuovo Rangone (Modena) a domicilio della capolista Emilbronzo 2000 Montale.

CSI CLAI IMOLA-CONAD ALSENESE 3-1

(25-15, 25-23, 21-25, 25-23)

CSI CLAI IMOLA: Bughignoli 19, Migliorini 1, Ferrari 18, Taiani 6, Rizzo 8, Cavalli 3, Pelloni (L), Folli 8, Carnevali. N.e.: Gherardi, Telarini, Pedrazzi. All.: Ghiselli

CONAD ALSENESE: Cornelli 12, Guccione 7, Gobbi 20, Tosi, Diomede 9, Romanin 1, Toffanin (L), Lago 8, Sesenna 2, Fava E. 1. All.: Mazzola

ARBITRI: Giulietti e Bolici

Risultati prima giornata di ritorno serie B1 femminile girone D:

Tirabassi & Vezzali-Esperia Cremona 3-0

Fos Wimore Cvr-Csv-Ra.Ma. Ostiano 2-3

Bleuline Forlì-Volley 2001 Garlasco 3-1

Elettromeccanica Angelini Cesena-Certosa Volley 3-0

Csi Clai Imola-Conad Alsenese 3-1

Fumara Mio Volley Gossolengo-Emilbronzo 2000 Montale 0-3.

Classifica: Emilbronzo 2000 Montale 46, Bleuline Forlì 41, Csi Clai Imola 38, Esperia Cremona 37, Elettromeccanica Angelini Cesena 32, Csv-Ra.Ma. Ostiano 31, Tirabassi & Vezzali 26, Volley 2001 Garlasco, Fumara Mio Volley Gossolengo 20, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 16, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Gossolengo e Alseno una partita in meno, Tirabassi & Vezzali due partite in meno).