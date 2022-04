La “Coppa d’Oro” arriva a Roma: premiato il Ministro Stefano Patuanelli

Impossibilitato a partecipare a Piacenza il 18 marzo alla 14^ edizione del Premio Coppa d’Oro, per sopraggiunta riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, il Ministro Stefano Patuanelli ha avuto la possibilità di accogliere oggi, presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, la delegazione del Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini e ricevere dalle mani del suo Presidente, Antonio Grossetti, il Premio Coppa d’Oro con le seguenti motivazioni: “Senatore della Repubblica Italiana, dal 13 febbraio 2021 è Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, già Ministro dello Sviluppo Economico nel governo Conte II. Fortemente impegnato nel risolvere i tanti problemi che il settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare manifesta. Problematiche che si sono accentuate con i recenti accadimenti. Appena insediato al Ministero dell’Agricoltura ha subito colto l’importanza e il ruolo che hanno i prodotti tutelati per l’economia e l’immagine del nostro Paese. Lo ringraziamo anche per aver creduto nei Distretti del Cibo quali strumenti per favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale ed essersi speso per avviarne le prime progettualità”.

Appartenere, ovvero far parte della storia e della cultura di un territorio e non in maniera esclusiva ma inclusiva, come un patrimonio di saperi e sapori che appartiene a tutti e che va preservato e diffuso. Questo il senso della parola “appartenenza”, concetto chiave scelto come leit motiv per la 14esima edizione del “Premio Coppa d’Oro”, realizzata dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con Comune e Camera di Commercio e il patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Emilia-Romagna. Nel corso della cerimonia svoltasi Palazzo Gotico a Piacenza erano stati premiati anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il consigliere principale della Commissione Europea direzione generale agricoltura e sviluppo rurale Diego Canga Fano, la chef donna Michelin 2021 del Ristorante La Palta di Bilegno, Isa Mazzocchi ed il giovane campione piacentino Giacomo Carini, nuotatore olimpico.

Il “Premio Coppa d’Oro” rientra tra le azioni previste da Europe, open air taste museum, il progetto europeo di durata triennale promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea volto alla valorizzazione delle produzioni di qualità europea certificata a marchio DOP nei paesi Italia, Germania e Francia.