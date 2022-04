La Famiglia Piasinteina celebra Faustini a cento anni dalla scomparsa

Domenica 1° maggio alle ore 16.30 presso la sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno 3, in occasione del centenario della morte del poeta più rappresentativo della letteratura dialettale piacentina, alcuni membri della Compagnia teatrale della Famiglia Piasinteina dedicheranno alla memoria di Valente Faustini un reading di opere del poeta. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Piacenza “Piacenza riparte con la cultura”.

Sarà un’occasione per dedicare un doveroso tributo al nostro autorevole poeta concittadino e anche per promuovere la nostra lingua madre. Parteciperanno Andrea Bergonzi, e gli attori Mirella Girometti, Milly Morsia, Cesare Ometti, Pietro Rebeccchi, Mario Schiavi, Pino Spiaggi, Fabrizio Solenghi. L’ingresso è libero.