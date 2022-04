La Fondazione compie 30 anni e apre Santa Chiara alla cultura: concerti, spettacoli e mostre

La Fondazione compie 30 anni e apre il monastero di Santa Chiara alla cultura: concerti, spettacoli e mostre dal 9 giugno in poi. Daria Bignardi, Dacia Maraini, Fabio Concato, Peppe Servillo e Anggun sono alcuni tra i protagonisti del programma – ancora provvisorio e destinato ad arricchirsi – presentato dal presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi insieme al consigliere di amministrazione Robert Gionelli.

Dopo la suggestiva anteprima di dicembre, lo spazio di Santa Chiara torna ad aprirsi alla città ospitando eventi promossi da diverse realtà che collaborano con la Fondazione. Per meglio preparare questa stagione culturale, già da sabato 30 aprile sono in programma visite guidate gratuite fino al 29 maggio, ogni sabato e domenica con cadenza ogni mezz’ora (dalle 10 alle 12 e dalle 14 e 30 alle 17), telefono 0523/311111 – info@lafondazione.com.

“L’obiettivo della Fondazione è promuovere iniziative a beneficio delle comunità di Piacenza e Vigevano. Sul fronte del sociale, ricordiamo l’hospice e l’emporio solidale; su quello culturale citiamo il recupero del palazzo XNL e la mostra di Klimt. Attività che ora proseguono con il ricco programma di Santa Chiara – ha detto Reggi -, luogo per noi simbolo della città, destinato ad essere recuperato e ad essere messo a disposizione dei giovani e dei nostri concittadini più fragili. Lo apriremo da sabato 30 aprile e poi, da giugno, con eventi inseriti in un cartellone ancora in via di definizione e molti dei quali saranno a ingresso gratuito, con la partecipazione di diverse realtà che collaborano con la Fondazione: Teatro Gioco Vita, cooperativa Fedro, Piacenza Jazz Club, Valtidone Festival, Consulta degli studenti e associazione 18 – 30, Fuoriserie, Africa Mission, associazione Novecento, associazione Vie del Sale. In chiusura, a settembre, ospiteremo anche la mostra dedicata a Prospero Cravedi“.

“Abbiamo fin da subito avvertito l’esigenza – aggiunge Robert Gionelli – di far ripartire iniziative di carattere culturale, ad esempio con la riapertura di palazzo XNL, che diventerà una realtà importante per l’arte visiva. Dobbiamo ringraziare tutte le associazioni ed enti coinvolti nel programma di Santa Chiara, per il loro impegno nel costruire questo cartellone in un momento non facile”.

COMPLESSO DI SANTA CHIARA Stradone Farnese, 11 – Piacenza

LE VISITE GUIDATE

Da sabato 30 aprile a domenica 29 maggio

VISITE GUIDATE GRATUITE

A cura delle guide di Atlante tutti i sabati e domeniche ogni mezz’ora. Ore 10-12 e 14.30-17 (ultima visita ore 17)

INFO: Tel. 0523 311111 – Mail: info@lafondazione.com

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI (in costruzione)

Giovedì 9 giugno – ore 21.15

Concerto

Fado

Loana Amendoeira Trio

(Lisbona)

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso a pagamento*)

Giovedì 16 giugno – ore 18.30

Aperitivo letterario

Elisabetta Bucciarelli presenta

DARIA BIGNARDI

Musica a cura di Stephanie Ocean Ghizzoni

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso gratuito)

Venerdì 17 giugno – ore 21.30

Concerto

Markus Stockhausen

with Lino Capra Vaccina & Alireza Montazavi

in collaborazione con Ass.ne Novecento

(ingresso gratuito)

Dal 18 giugno al 7 luglio

Mostra collettiva

curata da Veronica Cavalloni e Simona Olivieri

Outsider art/Arte irregolare

Gli artisti di Fuoriserie (Piacenza), Diblu (Milano) e Lapsus (Senigallia) dialogano con il pubblico sull’intensa bellezza espressa da mondi fragili.

(ingresso gratuito)

Domenica 19 giugno – ore 21.30

Spettacolo

Andrea Pennacchi

Pojana e i suoi fratelli

in collaborazione con Teatro Gioco Vita

(ingresso a pagamento*)

Mercoledì 22 giugno – ore 21.30

Concerto

Peppe Servillo

& Solis String Quartet

Carosonamente

omaggio a Renato Carosone

in collaborazione con Teatro Gioco Vita

(ingresso gratuito)

Domenica 26 giugno – ore 21.15

Concerto soul /blues U.S.A.

The war end treaty

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso a pagamento*)

Martedì 5 luglio – ore 18.30

Aperitivo letterario

Laura Campiglio presenta

DACIA MARAINI

Musica a cura di Alessandra Cecala

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso gratuito)

Giovedì 7 luglio – ore 21.30

Spettacolo comico-musicale

Rimbamband

Il meglio di Rimbamband

in collaborazione con Teatro Gioco Vita

(ingresso a pagamento*)

Venerdì 8 luglio – ore 21.15

Concerto flamenco

Las Migas spa

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso a pagamento*)

Martedì 12 luglio – ore 21.30

Concerto

Fabio Concato

feat Carovana

in collaborazione con Piacenza Jazz Club

(ingresso gratuito)

Giovedì 14 luglio – ore 21.30

Illumino, concerto di luce

a Santa Chiara

in collaborazione con Consulta degli studenti e Associazione Diciottoetrenta

(ingresso gratuito)

Domenica 17 luglio – ore 21.30

Concerto rock blues U.S.A.

Samantha Fish

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso a pagamento*)

Mercoledì 20 luglio – ore 21.30

Concerto recital

Gruppo Enerbia

Viaggio in Italia lungo la via Fracigena

in collaborazione con Associazione Vie del Sale

(ingresso gratuito)

Martedì 26 luglio – ore 21.30

Concerto

Israel Varela (percussioni)

Karen Lugo (ballo flamenco)

Serena Brancale (voce)

Rita Marcotulli (pianoforte)

Ares Tavolazzi (contrabbasso)

Frida en Silencio

in collaborazione con Fondazione Valtidone

(ingresso gratuito)

Giovedì 4 agosto – ore 21.15

Concerto pop

Anggun

in collaborazione con Coop Fedro

(ingresso a pagamento*)

Domenica 7 agosto – ore 21.30

Concerto

North Sea Radio Orchestra

John Greaves & Annie Barbazza

in collaborazione con Associazione Novecento

(ingresso gratuito)

9 settembre -15 ottobre

Mostra

Prospero Cravedi

Fotografo

Da martedì a venerdì ore 16-19.30

Sabato e domenica 10.30-12.30 / 16-19.30

(ingresso gratuito)

PRENOTAZIONI DAL 24 MAGGIO

Spettacoli in collaborazione con COOP FEDRO

Tel. 366 2893801

mail: prenotazioni@fedrocooperative.it

www.fedrocooperativa.com

Spettacoli in collaborazione con TEATRO GIOCO VITA

Tel. 0523 315578

mail: info@teatrogiocovita.it

www.teatrogiocovita.it

IN CASO DI MALTEMPO gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia 13), presso il Teatro dei Filodrammatici (via S. Franca) e presso XNL Piacenza (via S. Franca). POSTI UNICI NON NUMERATI.

INFO: Fondazione di Piacenza e Vigevano

Tel. 0523 311111

Mail: info@lafondazione.com

www.lafondazione.com