“La nostra sfida convincere gli indecisi” Al via la campagna di Katia Tarasconi

“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”. Cita una frase di Maria Teresa di Calcutta la candidata a sindaco del centrosinistra Katia Tarasconi per aprire la serata di lancio della sua campagna elettorale, nella splendida cornice dello spazio Volumnia della basilica di S. Agostino.

Circa 500 persone hanno partecipato a una serata molto più emotiva che politica, accompagnata dall’arte, quella sonora del pianoforte di Monica Merlini e quella visiva della performance fisica e pittorica di Afran. Amore, prossimità e bellezza sono state le parole chiave della serata, che si sono rincorse sia nella presentazione di alcuni punti del programma per la città, che nel successivo momento di rappresentazione artistica. “La comunità piacentina si è dimostrata coraggiosa nel dramma del Covid – ha esordito Tarasconi, unica a parlare della serata – e sono orgogliosa di essere piacentina, ora prendiamoci cura della città come se fosse la nostra casa, provando a cambiare un po’ la nostra mentalità”.

Denominatore comune delle proposte illustrate, tessere un legame più stretto con il territorio: “Immaginiamo di reintrodurre il vigile di quartiere che c’era una volta, non è una novità – ha detto – e oggi abbiamo 101 agenti di polizia locale, ma dobbiamo avere un presidio costante nei nostri quartieri”. E ancora l’idea di istituire lo “spazzino di quartiere”. “Non è un nome molto bello – ha ammesso la candidata – ma per avere strade più pulite può diventare uno strumento per riattivare il decoro, basterebbero 25-30 persone con questi compiti”. Tarasconi ha poi proposto di istituire uno “sportello di comunità che possa dare risposte alle esigenze sociali dai cittadini”. E un assessore con la delega alla manutenzione che presti attenzione ai problemi permetta di trovare le soluzioni”. Sul fronte ambientale è stata rilanciata l’idea di “una cintura verde coi parchi e le ciclabili che abbracci tutta città, anche attraverso il progetto della regione Emilia Romagna ‘Mettiamo le radici per il futuro’, già avviato, che offre agli enti locali nuove piante, ne ho parlato con l’assessore Priolo, con l’obiettivo di un albero per ogni cittadino”.

Tarasconi ha insistito molto sul tema della partecipazione al voto. “La nostra sfida riguarda gli indecisi, occorre rompere il circolo vizioso dell’astensione cresciuta negli ultimi anni. Perché nella cabina elettorale si può scegliere il futuro e il presente della città”. Con un cenno anche ai numeri: “Sono 25mila voti in meno che separano il secondo turno del 2002 da quello del 2017. Abbiamo il dovere di cambiare questi numeri per cambiare il futuro di questa città. Possiamo vincere tutti insieme e io ci sono per questa sfida, per Piacenza insieme, dritti al cuore”. Tra i presenti i rappresentanti di tutte le liste che sostengono Katia Tarasconi, in prima fila la deputata piacentina e capolista del Partito Democratico Paola De Micheli.