Alunni, docenti, presidi e personale scolastico in campo per dire no alla guerra.

Sono tante le iniziative per la pace che nella giornata del 4 aprile vedono protagoniste le scuole piacentine: l’appello a mobilitarsi è stato lanciato dal movimento di cooperazione educativa, che ha sollecitato l’indizione di un flash mob dal titolo “La Pace sempre”, da tenersi nelle scuole di ogni ordine e grado. Alcune istituzioni scolastiche hanno già promosso, nei giorni scorsi, iniziative analoghe come il quinto Circolo e il liceo Cassinari.

Tra le scuole che hanno aderito al flash mob collettivo per la pace, anche la primaria Pezzani. “Questa iniziativa è un messaggio di pace rivolto a tutti – ha spiegato la dirigente Domenica Portoghese -. I bambini più grandi hanno composto la scritta pace nel cortile, con la partecipazione comunque di tutti gli alunni della scuola. Un messaggio di pace rivolto a tutto il mondo, non solo l’Ucraina ma anche tutte le altre zone in cui ci sono focolai di guerra. E’ importante ricordare quindi che la pace è un bene da perseguire sempre”.

Oltre alla Pezzani, l’iniziativa ha coinvolto anche gli istituti De Amicis, Mazzini, S.Lazzaro, Caduti sul Lavoro, Giordani (classe 5C), istituto S.Eufemia e le primarie di Mucinasso e Sant’Antonio; le scuole dell’infanzia Collodi-5° Circolo, Alberoni, di Gerbido, San Vincenzo De’ Paoli, la sezione 5 anni scuola infanzia Farnesiana – IV° Circolo; e ancora la scuola secondaria I°grado Anna Frank, Cpia 1, Isii Marconi e Istituto Romagnosi. In provincia parteciperanno le scuole primarie di Cortemaggiore, Ponte dell’Olio, Gropparello (classi 4^ e 5^), Bobbio, Vigolzone (classe 3^), San Nicolò, Calendasco, Rottofreno e Gragnano; le scuole dell’infanzia Don Milani I.C. Cortemaggiore, di San Nicolò, Gragnano, Rottofreno, I.C. Casaroli di Castel San Giovanni/Sarmato; le scuole secondarie I° grado di Ponte dell’Olio (classi 2^ e 3^), Villanova, San Nicolò, Gragnano e Calendasco. Hanno aderito inoltre il polo Volta di Castel San Giovanni – Borgonovo, e il polo Mattei Fiorenzuola, insieme a numerose scuole da ogni parte d’Italia.

