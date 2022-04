La Pallavolo Sangiorgio chiude il campionato contro il Galaxy Volley Inzani Parma

Ultima gara stagione nel campionato di serie B2, girone G, per la Pallavolo Sangiorgio di coach Matteo Capra. Sabato 30 aprile, alle 18, al palazzetto dello sport di Sangiorgio Piacentino sarà ospite la Galaxy Volley Inzani Parma, nono in classifica e retrocesso nei tornei regionali.

Ultima gara da chiudere in bellezza con una vittoria per la Pallavolo Sangiorgio come spiega la giovane schiacchiatrice Giulia Gilioli. “Dobbiamo fare una partita molto più di carattere rispetto a quella che abbiamo appena giocata a Mirandola – spiega -. Dobbiamo essere più precise e fare meno errori per riscattarci e finire al meglio il nostro campionato”. Sulla sua stagione: “Penso che la mia stagione sia andata in crescendo, sono migliorata sotto molti punti di vista, sia tecnicamente sia per quanto riguarda il gioco, anche se c’è ancora molto lavoro da fare”.

Programma

Pallavolo Sangiorgio-Galaxy Inzani Parma; Cr Transport Ripalta Cremasca-Ass. Sport Corlo; Vap-Uyba Ltp Piacenza-Volley Stadium; Tieffe Serv. San Damaso-Tomolpack Marudo; Rubierese Volley -Volley Adacademy Modena. Riposa: Arbor Reggio Emilia.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso, Rubierese Volley 41 punti; Volley Stadium Mirandola 39; Cr Transport Ripalta, Arbor Reggio Emilia 35; Pallavolo Sangiorgio 33; Ass. Sport Corlo 30; Tomolpack Marudo 28; Galaxy Inzani Volley 22; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.