La Pasqua torna in presenza, le celebrazioni in diocesi per la Settimana Santa

La Settimana Santa torna in presenza. L’anno scorso, le limitazioni imposte dal covid, infatti, avevano trasferito online gran parte delle celebrazioni presiedute dal vescovo Adriano Cevolotto, mentre quest’anno – come sottolinea la diocesi di Piacenza Bobbio – “in conseguenza della conclusione dello stato di emergenza per il Covid-19 e dell’esortazione della CEI a invitare i fedeli a partecipare in presenza alle funzioni religiose, non ci saranno celebrazioni trasmesse in diretta streaming”.

Un ritorno alla normalità che ha preso il via il 10 aprile con la “Domenica delle Palme”, l’evento religioso che segna l’inizio della Settimana Santa, nella quale si vivono i riti e i gesti del triduo in preparazione alla Pasqua.

Di seguito i prossimi appuntamenti della Settimana Santa con il vescovo, organizzati presso la Cattedrale di Piacenza.

Si parte giovedì 14 aprile – Giovedì Santo alle ore 9.30 – con la concelebrazione della messa crismale con i presbiteri e i diaconi. Alle ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore.

Venerdì 15 aprile – Venerdì Santo – a partire dalle ore 8.30 in Cattedrale il vescovo presiederà l’Ufficio delle letture e le Lodi. Alle ore 18 Celebrazione della Passione del Signore e alle ore 21 Via Crucis.

Sabato 15 aprile – Sabato Santo – a partire dalle 8:30 Ufficio delle letture e le Lodi; alle ore 21.30 Veglia Pasquale, durante la quale il vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni.

Domenica 17 aprile -Domenica di Pasqua – alle ore 11 celebrazione eucaristica della Solennità nella cattedrale di Piacenza, durante la quale il Vescovo impartirà la benedizione apostolica con annessa l’indulgenza plenaria. Alle ore 17.30 Secondi Vespri e Santa Messa vespertina del giorno di Pasqua nella Concattedrale di Bobbio.