Una piazza Duomo vestita dei colori della primavera. E’ la domenica della kermesse “Piacenza in Fiore”, evento che vede piazza Cavalli, piazza Duomo e le vie del centro storico animarsi di bancarelle, esposizioni e appuntamenti legati dal filo conduttore della vita all’aria aperta, del giardinaggio e di uno stile di vita “green” .

Presenti espositori florovivaistici sia locali sia provenienti da Lombardia e Trentino, produttori con le eccellenze enogastronomiche del territorio, bancarelle di hobbisti, artigiani con le proprie creazioni e gli espositori del Consorzio Mercanti di qualità di Piacenza e Provincia, associazione presieduta da Gloriana Tironi. Inoltre in Largo Battisti è presente la Pubblica Assistenza con una vendita a fini di beneficenza, anch’essa a tema floreale, mentre di fianco alla chiesa di San Francesco è possibile incontrare i volontari della Casa di Iris, anche in questo caso con la possibilità di dare un sostegno concreto grazie a un banchetto benefico.

di 10 Galleria fotografica Piacenza in fiore in piazza Duomo









Vita all’aria aperta e giochi di strada sono un connubio inscindibile: per l’intera giornata il rialzo di piazza Cavalli diventa lo scenario di un “salto nel tempo” agli anni dell’infanzia grazie alla riscoperta dei “Giochi di una volta” con la presenza del signor Flavio che proporrà ai bambini divertimenti e passatempi soppiantati da Internet e dai social ma sempre capaci di accendere il sorriso negli occhi dei più piccoli. Sempre in piazza Cavalli, dalle 15.30, saranno poi gli Artisti di strada Tadam a garantire divertimento per grandi e bambini. Per l’occasione, infine, la terrazza dell’hotel Roma diventerà, a partire dalle 18.30, il prestigioso palcoscenico del “Flower Rooftop”, un evento a base di aperitivi e musica (grazie al Dj Set di Yan Kings) con ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria del tavolo allo 0523-323201 oppure con e-mail a info@terrazzadelroma.it).

Piacenza in Fiore è un appuntamento organizzato da Mood (agenzia di comunicazione e organizzazione eventi di Valeria Benaglia), Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio, Confersercenti, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media Impresa, Mercanti di Qualità e associazione Vita in Centro a Piacenza in collaborazione con l’amministrazione comunale.