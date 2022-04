La Resistenza a Piacenza nelle pubblicazioni più recenti, venerdì tavola rotonda con gli autori

La Resistenza a Piacenza nelle pubblicazioni storiche più recenti è il tema su cui si focalizza l’Isrec di Piacenza che, nell’ambito delle iniziative per celebrare il 25 aprile, mette in calendario una tavola rotonda dedicata alle novità editoriali piacentine in tema di Resistenza.

L’appuntamento è venerdì 22 aprile alle 17 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano con l’incontro “La Resistenza a Piacenza nelle pubblicazioni di storia: novità librarie”: a coordinarlo saranno la direttrice dell’Isrec Carla Antonini e la giornalista Elisabetta Paraboschi.

Diversi gli autori locali che si confronteranno, presentando i loro volumi e le loro ricerche: Mauro Annoni, autore del libro “Monticello 16 aprile 1945. La battaglia, i partigiani, la gente”; Augusto Bottioni e Maurizio Migliavacca, autori de “Il coraggio dei nostri padri”; Mauro Ferri, che ha curato le memorie della lotta di liberazione di Renato Cravedi, raccolte nel libro “Il partigiano Abele”.

E ancora Mario Miti con la sua ricerca sulla figura di Antonio Carini pubblicata nel libro “E Orso non parlò”, Claudio Oltremonti, autore del libro “Nelle S.P.I.R.E. del regime”, e Celestina Viciguerra uscita con il libro “I cattolici e il clero nella lotta di Liberazione nel Piacentino” che riprende la sua tesi di laurea.