La Vespa protagonista a Piacenza: una mostra e un concorso video per omaggiare un simbolo italiano

Una mostra e un concorso per omaggiare uno dei simboli del “made in Italy”. Dall’11 giugno al 16 luglio, presso gli spazi della Galleria Biffi Arte di Piacenza, sarà visitabile l’esposizione “VESPARE. Arte, design e cultura di un simbolo italiano” a cura di Roberto Donati del Vespa Club d’Italia e patrocinata dalla regione Emilia Romagna.

Per l’occasione, i visitatori potranno ammirare una collezione di Vespa d’epoca insieme a un ampio repertorio fotografico che ricorda le principali campagne pubblicitarie di questa icona italiana. “Un racconto lungo decenni – spiegano gli organizzatori – che vuole far risaltare il profondo connubio tra un prodotto industriale e il suo valore di ricaduta e propaganda nella società, nei costumi e negli stili di vita”.

VESPA VIDEO ART – Nell’ambito dell’allestimento-omaggio alla Vespa, è stato lanciato anche un contest – rinominato “Vespa Video Art” – aperto a tutti gli amanti dello storico mezzo a due ruote. Un concorso di video arte che si prefigge l’obiettivo di celebrare questo simbolo del design italiano. Una riflessione artistica e culturale sulla Vespa e le sue mille declinazioni raccontata attraverso il linguaggio audiovisivo. L’iscrizione è gratuita, aperta a creativi, professionisti e no, di ogni provenienza geografica, singoli o gruppi. Età minima richiesta 18 anni. I video devono essere inediti e attingere al tema della mostra. La durata massima non dovrà superare i 3 minuti. Il video con il quale si intende partecipare dovrà essere inviato entro il 30 maggio 2022 all’indirizzo vespavideoart@gmail.com comprensivo dei documenti richiesti per la domanda di partecipazione.

Maggiori informazioni su: www.vespaclubditalia.it/vespa-video-art/