“Non abbiamo dubbi che con Davide un pezzo di cielo in più oggi sarà biancorosso”. Così don Federico Tagliaferri ha voluto ricordare, durante l’omelia, l’attaccamento al Piacenza Calcio di Davide Reboli, durante i funerali allo stadio.

Dopo il saluto laico della scorsa settimana, il Garilli ad ospitato l’ultimo saluto a Davide Reboli, morto a 53 anni nella sua abitazione. Un addio al quale hanno partecipato, ancora, centinaia di persone, tra le quali anche Filippo Inzaghi, calciatore piacentino che proprio qui ha iniziato la sua carriera insieme al fratello Simone.

“Non abbiamo dubbi che Davide sia in cielo, ma sarà possibile credere a questo – ha continuato don Tagliaferri – se saremo saldi nella nostra fede in Gesù che è colui che ci ha aperto il cielo, perché nessuno andasse perso e tutti potessero vivere in lui. Abbiamo bisogno di credere in questa prospettiva che ci dice che la morte non è la fine di tutto. Dio ha pensato per noi la vita. Voglio confidarvi una mia convinzione che Dio sia il più grande tifoso di tutti (senza togliere nulla a Davide)! Perché Lui tifa per tutti noi e non ci lascia mai soli. Ho vivo il ricordo del modo di stare in curva nord di Davide perché più volte ero presente anch’io. Davide non smetterà di fare il tifo o dal cielo (magari organizzerà anche una curva), ma io vorrei che oltre al tifo per il suo Piacenza ci fosse il tifo anche per la sua famiglia e per noi che continuiamo a giocare la partita di questa vita, che a volte è molto faticosa, come in questo momento che ha portato via Davide. Invochiamo il dono del coraggio e della speranza perché possiamo attraversare questo tempo così particolare. Abbiamo bisogno di credere nella vita come Davide ha creduto nel Piacenza e nella forza della curva nord”.