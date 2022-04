Lavori in corso in centro storico, modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale in programma la prossima settimana, saranno adottate, in alcune vie del centro storico, le necessarie limitazioni alla viabilità.

Dalle 8 alle 18 dei giorni 3, 4, 5 e 6 maggio, sarà vietata la circolazione in via Mentana, nel tratto di via Gregorio X compreso tra l’intersezione con via X Giugno e quella con via Cavour, nonché nel tratto di via X Giugno tra vicolo Camicia e via Della Ferma. Dall’osservanza del provvedimento saranno esonerati unicamente i mezzi di soccorso. Negli stessi tratti stradali, varrà per tutti, dalle 8 di martedì 3 maggio alle 18 di venerdì 6, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.