Lavori in via Morigi, Nicolini e piazzale Torino: limitazioni al traffico

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori di sistemazione dell’asfalto, dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 20 aprile, in via Morigi, nel tratto compreso tra l’incrocio con la rotonda di via XXIV Maggio e quello formato con via Bardetti, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione.

Inoltre, per garantire la realizzazione in sicurezza di lavori edili sulla facciata di uno stabile, dalle ore 8 di domani, mercoledì 20 alle ore 17 di giovedì 28 aprile, di fronte al civico 17 di via Nicolini è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Infine, di nuovo per consentire l’effettuazione di lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, dalle ore 8 di giovedì 21 alle ore 18 di venerdì 22 aprile, in piazzale Torino, in tutta l’area di parcheggio dal civico 16 a via Appiani, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione.