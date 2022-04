Le piccole produzioni locali e le agro-energie: convegno Cia a Morfasso

“Le cosiddette Piccole Produzioni Locali (PPL) rappresentano una realtà ormai consolidata in numerose regioni italiane ed in particolare nei territori collinari e montani. Ecco perché l’approvazione definitiva del ddl per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale è una buona notizia per le micro e piccole imprese, spesso a conduzione famigliare, fondamentale per il made in Italy d’eccellenza e le Aree Interne del nostro Paese”.

Così la Conferazione Italiana Agricoltori (CIA) di Piacenza presenta l’incontro in programma sabato 30 aprile alle ore 10,30, presso la Sala riunioni dell’edificio scolastico di Morfasso. Dopo i saluti del sindaco Paolo Calestani e del consigliere provinciale Gianpaolo Maloberti, interverranno il sen. Gianpaolo Vallardi presidente della Comssione agricoltura del Senato ed il consigliere regionale Emiliano Occhi. Le conclusioni sono affidate al sen Pietro Pisani ed al Presidente della Cia di Piacenza Fabio Girometta.