“Le ragioni della Pace”, incontro con il portavoce Amnesty Riccardo Noury

“Le ragioni della Pace”. È previsto giovedì 28 aprile 2022 con avvio alle ore 17 in sala Nelson Mandela l’incontro organizzato dalla Cgil di Piacenza che porterà in Camera del Lavoro il portavoce nazionale di Amnesty International, Riccardo Noury, il presidente e fondatore di Soleterre onlus, Damiano Rizzi, e la professoressa associata di scienze politiche dell’Università di Genova, Mara Morini e Luigi Giove, segretario nazionale Cgil.

L’incontro, a cui si potrà accedere con greenpass e mascherina, sarà coordinato da Mattia Motta e trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Camera del lavoro di Piacenza.

“Se un secolo fa, nella Prima Guerra Mondiale, solo il 5% delle vittime erano civili oggi si supera il 95%. Per questo abbiamo organizzato un momento di riflessione e di informazione sullo scenario ucraino e sulle conseguenze dei conflitti sulla popolazione civile” si legge in una nota del sindacato.