“Le sanzioni funzionano, Putin si fermi. Lavorare per cessate il fuoco e per la pace”

“Siamo in un momento drammaticamente difficile, la nostra proccupazione è rivolta al popolo ucraino, alle soffererenze che sta patendo. Stiamo sostenendo l’Ucraina in tutte le forme con le quali è stato possibile farlo”.

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini – ospite domenica a Piacenza insieme al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia – a margine delle celebrazioni per i 500 anni della basilica di Santa Maria di Campagna ha parlato del conflitto Russo-Ucraina e della situazione internazionale. “Siamo anche preoccupati – ha spiegato – per la minaccia all’architettura di sicurezza europea che è stata costruita: per questo dobbiamo lavorare perche vi sia l’impegno a rafforzare tutti gli strumenti per la negoziazione, una negoziazione giusta e che porti alla pace. Oggi i nostri pensieri e il nostro lavoro sono rivolti in questa direzione”.

Per il Ministro Guerini le sanzioni nei confronti della Russia “stanno funzionando”: “Si tratta – sottolinea – di sanzioni che non hanno precedenti e danno il senso di una condanna forte e unanime di tutta la comunità internazionale. L’Europa si è dimostrata compatta nella capacità di fare queste scelte complicate e di portarle avanti insieme. Credo che, da questo punto di vista, Putin abbia avuto la testimonianza di come i suoi calcoli fossero sbagliati: voleva meno Nato e si ritrova più Nato, scommetteva su un’Europa divisa e si trova invece un’Europa unita. Tutto questo dovrebbe indurre a comprendere che la strada che ha voluto realizzare è un’avventura temeraria sulla pelle delle persone e del popolo ucraino. Si fermi e si lavori ad un cessate al fuoco vero, rilanciando nello stesso tempo le iniziative per la pace”.