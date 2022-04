Le scuole di Piacenza si mobilitano per la pace: tante iniziative nella giornata del 4 aprile. Numerose le adesioni, in città e provincia, all’appello lanciato dal movimento di cooperazione educativa, che ha sollecitato l’indizione di un flash mob per la giornata di lunedì, dal titolo “La Pace sempre”, da tenersi nelle scuole di ogni ordine e grado. Alcune istituzioni scolastiche hanno già promosso, nei giorni scorsi, iniziative analoghe come il quinto Circolo e il liceo Cassinari.

Quella di lunedì ha però il sapore di una mobilitazione collettiva, alla quale hanno aderito le scuole primarie Pezzani (classe 2^), De Amicis, Mazzini, S.Lazzaro, Caduti sul Lavoro, Giordani (classe 5C), istituto S.Eufemia e la primaria di Mucinasso; le scuole dell’infanzia Collodi-5° Circolo, Alberoni, di Gerbido, San Vincenzo De’ Paoli, la sezione 5 anni scuola infanzia Farnesiana – IV° Circolo; e ancora la scuola secondaria I°grado Anna Frank, Cpia 1, Isii Marconi e Istituto Romagnosi. In provincia parteciperanno le scuole primarie di Cortemaggiore, Ponte dell’Olio, Gropparello (classi 4^ e 5^), Bobbio, Vigolzone (classe 3^), San Nicolò, Calendasco, Rottofreno e Gragnano; le scuole dell’infanzia Don Milani I.C. Cortemaggiore, di San Nicolò, Gragnano, Rottofreno, I.C. Casaroli di Castel San Giovanni/Sarmato; le scuole secondarie I° grado di Ponte dell’Olio (classi 2^ e 3^), Villanova, San Nicolò, Gragnano e Calendasco. Hanno aderito inoltre il polo Volta di Castel San Giovanni – Borgonovo, e il polo Mattei Fiorenzuola, insieme a numerose scuole da ogni parte d’Italia.

“L’iniziativa del flash Mob per la Pace che abbiamo lanciato un paio di settimane fa ha già ottenuto tante adesioni – dice Roberto Lovattini, del movimento di cooperazione educativa -. Nonostante la limitatezza delle forze, diverse decine di scuole il 4 aprile alle ore 11 terranno un flash mob in cortile o in giardino. La Pace è il valore fondante e distintivo della scuola democratica. Con questa iniziativa abbiamo voluto anche cercare di valorizzare la libertà di espressione e di iniziativa degli alunni e delle alunne. Perché non vengono mai presi in considerazione sui temi importanti che riguardano la loro vita? Nei miei anni di insegnamento, questo tema è di gran lunga il più sentito dagli alunni e dalle alunne. Da loro sono scaturite diverse proposte interessanti e davvero importanti. Ne cito solo due: l’istituzione di un Ministero della Pace, per formare cittadini responsabili e in grado di risolvere i conflitti senza guerre e che dovrebbe pensare alle cose di cui necessitano le persone senza escludere nessuno, e assegnare il premio Nobel per la Pace agli Stati che non vogliono armi nucleari e riducono le spese militari sino ad azzerarle”.

“Dovremmo essere noi adulti a proteggere l’infanzia e darci da fare per rendere migliore il mondo. Spesso invece sono ragazzi e ragazze, bambine e bambini che ci indicano la strada verso un futuro migliore”.