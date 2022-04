Liberazione, dal 23 al 25 aprile le iniziative in programma a Fiorenzuola

Tante iniziative in programma a Fiorenzuola per il 77esimo anniversario della Liberazione. (PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SCARICA LA LOCANDINA)

Il primo appuntamento è per sabato 23 aprile, con la presentazione alla cittadinanza del progetto “Storie di lotte per la libertà” (ore 9:30); seguito nel pomeriggio – dalle 16 alle 17:30 – dall’iniziativa “Mi racconti la Resistenza”: un tour itinerante, tra letture e racconti, alla scoperta del territorio e della sua storia.

Domenica 24 aprile – a partire dalle 8 di mattina – si terrà quindi la celebrazione ufficiale del Comune del 77esimo anniversario della Liberazione. Lunedì 25 aprile, infine, presso il campo sportivo di San Protaso tornerà il tradizionale pranzo partigiano.