Liberazione, le iniziative a Piacenza: orazione ufficiale di Pier Luigi Bersani

Sarà Pierluigi Bersani – dallo scorso gennaio presidente dell’Isrec di Piacenza, l’Istituto di storia contemporanea – a tenere l’orazione ufficiale per le celebrazioni del 25 aprile a Piacenza.

La cerimonia cittadina per il 77° anniversario della Liberazione inizierà alle ore 10 con il corteo con partenza da p.le Genova e sosta sullo Stradone Farnese, presso il monumento alla Resistenza.

A seguire la cerimonia ufficiale in piazza Cavalli e deposizione delle corone, poi la cerimonia religiosa in ricordo dei Caduti nella Basilica di San Francesco.

La Festa della Liberazione proseguirà dalle 12 fino alle 19:30 tra Piazza Cavalli e i portici di Palazzo Gotico con i seguenti eventi:

– “Occupazione tedesca e Liberazione sui muri di Piacenza” – Mostra di manifesti del Comando germanico, della Rsi e del CLN affissi in città fra il 1943 e il 1945.

– “Le divise dei partigiani e quelle dei soldati italiani prigionieri all’estero” – Mostra di divise originali.

– Visione in continuo del docufilm “Bella ciao – Song of Rebellion” e delle testimonianze dei 13 partigiani piacentini presenti nel Memoriale della Resistenza Italiana.

– Dopo la conclusione della manifestazione ufficiale del mattino: “Cento chitarre per la Resistenza”;

– Dalle ore 16: Animazione per i bambini a cura dell’Associazione Arti e Pensieri, con offerta del gelato di Mil Sabores;

– ore 17: “Canti della Libertà” eseguiti da Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica G. Nicolini, diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi;

– ore 18: Esibizione di Davide Cignatta e Johnny Pozzi in canti di resistenza, di tradizione e di cantautori.

In programma anche una visita guidata alla scoperta della “Piacenza Liberata” (dalle 14:45 alle 15:45). Il ritrovo è previsto presso lo IAT (Piazza Cavalli, 7) con costo di 10 euro per gli adulti e libera partecipazione dei bambini fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria: iat@comune.piacenza.it – tel. 0523 492001

Programma delle iniziative collaterali

VENERDI’ 22 APRILE

ore 17 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, via Sant’Eufemia, 12/13 – Piacenza

La Resistenza a Piacenza nelle pubblicazioni di storia: novità librarie

Intervengono: Mauro Annoni, Augusto Bottioni e Maurizio Migliavacca, Mauro Ferri, Mario Miti, Claudio Oltremonti, Celestina Viciguerra.

Conducono: Carla Antonini e Elisabetta Paraboschi.

DOMENICA 24 APRILE

“Adotto una via della Resistenza”- Posa da parte dei soci Anpi di un mazzetto di fiori ad ogni via della città intitolata a protagonisti della Resitenza al fascismo e della lotta di Liberazione.

GIOVEDI’ 28 APRILE

ore 10 Scoprimento targa in ricordo di Don Giuseppe Borea. Casa natale, via Roma 48. A cura di Comune di Piacenza.

ore 18 – chiesa di San Pietro Apostolo, via Carducci – Piacenza.

Santa Messa a suffragio di don Giuseppe Borea, Francesco Daveri, don Giuseppe Beotti, Giuseppe Berti, Nato Ziliani e di tutti gli amici che si sono battuti per il conseguimento ed il mantenimento della libertà e della democrazia nel nostro Paese.

VENERDI’ 29 APRILE

ore 17.30 – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Via Sant’Eufemia, 12/13 – Piacenza

Presentazione del libro di Michela Ponzani: Guerra alle donne Partigiane, vittime di stupro, «amanti del nemico» (1940-45) (ET storia, 2021)

Conduce: Carla Antonini.

DAL 13 APRILE AL 2 MAGGIO

La storia della Resistenza in classe

Lezioni multimediali, introduzione storica per i film “Noi siam nati chissà quando e chissà dove” di Francesco Barbieri e Andrea Canepari (Isrec, 2015) e “Una questione privata” di Paolo e Vittorio Taviani (2017).

Interventi di Barbara Spazzapan e Carla Antonini.

DAL 19 APRILE 2022

Risorse multimediali sulle pagine web e social dell’Istituto per conoscere ed approfondire Avvio del progetto di pubblicazione in digitale Le voci dei partigiani



https://www.youtube.com/c/IsrecPiacenza

https://www.facebook.com/isre

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, lunedì 25 aprile, saranno adottati provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità