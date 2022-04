“Libricino per la pace e la speranza”, la presentazione a Gossolengo con il Rotary Fiorenzuola

Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

Sabato 23 aprile 2022, dalle 15 alle 17 – presso la sede del ‘Parco Regionale Fluviale del Trebbia’, in località La Rossia di Gossolengo – si terrà, su iniziativa del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, la presentazione del ‘Libricino per la pace e la speranza’ prodotto in due lingue (italiano ed ucraino) e destinato ad essere diffuso in alcune scuole primarie del territorio. Il “Libricino” nasce da una iniziativa dell’associazione “Psicologi per i Popoli”, che opera anche in Emilia Romagna, e si sta dedicando all’emergenza legata all’inserimento nelle scuole dei bambini provenienti dall’Ucraina.

Il pomeriggio di incontro è stato organizzato dal Rotary in collaborazione con il Gruppi di Protezione Civile Piacenza-Gossolengo ed Alfa di Sarmato, e gode del Patrocinio del Comune di Gossolengo. La scaletta della giornata prevede gli interventi di Tiziana Meneghelli (Presidente Rotary Club Fiorenzuola d’Arda), Lucio Muselli (Psicologi dei Popoli) ed Olga Petrashchuk (volontaria del Gruppo Alfa della Protezione Civile). Prevista inoltre la partecipazione di Claudio Cambedda, referente Protezione Civile per il Distretto Rotariano 2050.