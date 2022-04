Lo Special Dream Team sfiora la prima vittoria contro Cantù (45-46)

La terza giornata del basket Fisdir Open va in scena al Pala Pontieri Piacenza e vede di fronte Special Dream Team e Briantea 84. Partono benissimo i ragazzi di Cantù, che trovano in Gioia un cecchino preciso da dentro l’area. Il primo quarto viene chiuso per 16-5 per i canturini, il Dream non riesce a prendere le misure e sbaglia tantissimo sotto canestro e solo grazie a Rossi, con 8 punti, e Ricciardi con 4, il secondo quarto si chiude su 14-11 per Briantea. Il tecnico Rossi prova a rimescolare le carte, ma non può fare a meno di Kone, gigante in difesa a recuperare rimbalzi e il terzo quarto si chiude sul 12-16 a favore sempre della squadra di Nava. Nella quarta frazione sale in cattedra Rossi, che con 16 punti porta i piacentini ad un soffio dal sorpasso; alla fine resta tanto rammarico per lo Special Dream Team che sperava nella prima vittoria in questo campionato.

Special Dream Team Piacenza – Briantea 84 Cantù 45-46

Special Dream Team: Rossi 29-Ricciardi 10-Halilaga 2-Kone 4-Marangon-Poggi-Boselli-Girometti-Fontana (tutor). All. Rossi-Marangon

Briantea 84: Perniceli 6-Carranza 2-Pennardo 14-Amoruso 2-Ciceri 2-Giacomella 8-Gioia 8-Occhi 4-Pitacco. All. Nava-Zappa

Arbitro: Loris Pezza

Classifica

Ultra-di Olgiate Comasco 8

Briantea84 6

Pegaso Asti 4

Bic Genova 0

Special Dream Team 0

Vharese 0