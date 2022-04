Grande successo tra i tifosi e gli appassionati del volley piacentino che oggi, sabato 2 marzo, presso l’Official Temporary Store di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza hanno potuto incontrare lo staff tecnico biancorosso composto da coach Lorenzo Bernardi, Massimo Botti, secondo allenatore e Alessandro Fei, team manager della squadra insieme a Renato Barbon, responsabile tecnico settore giovanile e Massimo Piazzi, allenatore settore giovanile. Dalle 10 alle 12 i biancorossi hanno firmato autografi e scattato foto.

E’ stata anche l’occasione per ammirare gli scatti fotografici e i cimeli del volley piacentino – dagli anni ’70 fino ad oggi -, raccolti grazie alla passione dei promotori del Museo del Volley Piacentino, il cui sito sarà attivo a partire da lunedì: Volley Forever Piacenza – Volley Forever Piacenza.

