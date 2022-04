Malore fatale alla guida, muore 85enne a Lugagnano. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua, lungo via Arda. L’anziano era alla guida della sua auto quando, in seguito a un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un mezzo in sosta a lato della strada.

Subito sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono giunti l’auto infermieristica 118 Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano e l’elisoccorso da Parma. L’anziano è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare da per lui, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine, per i rilievi di legge.