Maltempo in arrivo, ridotto alla sola mattinata l’evento Quarto Mercato

A causa delle previsioni di maltempo per la giornata di domani, domenica 24 aprile, il programma dell’evento Quarto Mercato è stato ridotto alla sola mattina, pertanto si svolgerà unicamente il Mercato della Terra a cura dell’Associazione Contadini Resistenti, in collaborazione con Slow Food Piacenza, dalle 9 alle 13.

SpazioStore Vintage e Vinili, SpazioStore dei Piccoli, così come i laboratori a cura delle associazioni Concorto e Cosmonauti, il pranzo al food truck La Moretta Gipsy e il dj set di Lord Picchio sono rimandati alla prossima data di Quarto Mercato, domenica 22 maggio. Nella giornata di domani, Spazio4.0 di via Manzoni 21 resterà dunque aperto per il Mercato della Terra, in cui sarà possibile fare una spesa bio e naturale sostenendo i piccoli coltivatori, produttori e allevatori dell’Associazione Contadini Resistenti.

Chi saranno i Contadini Resistenti presenti domani?

AGRITURISMO TRE NOCI di Fontana di Coli

Frutta e verdura di montagna, pane e torta di patate

AZIENDA MONASTERO di Verano di Podenzano

Uova, conserve e ortaggi di stagione biologici

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA MODOLO di Predalbora di Farini

Miele e derivati, zafferano

AZIENDA AGRICOLA LA PAGLIARA di Pagliara di Travo

Vini biologici, ortaggi e farine bio

CAMPO LUNARE, Strada Nizzolano, Piacenza

Ortofrutta biologica

SASSI NERI di Pozzallo

Formaggi di capra

TREBBIOLA di Bassano di Rivergaro

Farine con molitura a pietra, pasta, legumi, vini biologici

AZIENDA AGRICOLA AGRIGEST di Campolungo di Bobbio

Formaggi di montagna, salumi, carni di maiale e bovini al pascolo biologici

AZIENDA AGRICOLA CA’ MILLA di Veratto di Santimento, Rottofreno§

Erbe officinali, confetture e salse, ceci e aglio piacentino, peperoncini

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA LANDINI di San Protaso, Fiorenzuola d’Arda

Coltivazione di canapa sativa e lino e trasformazione in laboratorio in oli, farine, semi e bevande (canafè)

SABRACADABRA

Bottega artigianale itinerante di articoli da regalo creati con materiali naturali

I Contadini Resistenti sono un’associazione composta da una ventina di piccole aziende piacentine di agricoltori, allevatori e produttori che credono in un’agricoltura sostenibile, a misura d’uomo, che riesca a migliorare la biodiversità e a tutelare il paesaggio. Producono con metodi biologici certificati e non, naturali, ecosostenibili e rispettosi del benessere animale.

Nel loro Mercato della Terra propongono prodotti come ortaggi, frutta, cereali, prodotti da forno, formaggi vaccini, salumi, miele, formaggi di capra, yogurt, spezie, aromi, marmellate, uova, confetture, birra, vino, olio, legumi, pasta, farine, erbe aromatiche, carni bovine e di maiale al pascolo e tanto altro. I clienti possono conoscere direttamente i produttori, allevatori e trasformatori delle nostre valli, felici di presentare i propri prodotti, rigorosamente stagionali e freschissimi, e le scelte di una produzione sostenibile.