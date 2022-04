Maltempo in arrivo, rinviata la commemorazione di Valente Faustini ai Giardini Margherita

In considerazione delle avverse previsioni del tempo previste, La Famiglia Piasinteina ha deciso di rinviare la cerimonia di commemorazione del centenario della morte di Valente Faustini prevista per domenica 24 aprile alle 16 e 30 ai giardini Margherita, nella quale sarebbero stati letti e recitati alcuni testi del poeta. L’evento, viene pertanto procrastinato nella giornata di domenica 1 maggio nello stesso luogo, alla stessa ora. Qualora le condizioni atmosferiche, non consentissero ancora di svolgere la manifestazione all’aperto, si provvederà a trasferirne lo svolgimento presso la sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno 3.

Nella data dell’anniversario della scomparsa del sommo poeta piacentino, la Famiglia Piasinteina intende comunque ossequiare il nostro illustre concittadino con un omaggio floreale sulla sua tomba che nella mattinata di domani, alle ore 10 verrà deposto al Cimitero Urbano (appuntamento all’ingresso principale), a cui la cittadinanza è invitata ad intervenire, omaggiando così, uno dei personaggi che rappresenta un cardine della piacentinità.