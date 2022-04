Marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, appuntamento il 30 aprile

Dopo due anni di stop imposti dal covid, il 2022 segna il ritorno anche della Marcia dei Sette Castelli Gazzolesi. Un appuntamento giunto alla 18esima edizione, grazie all’organizzazione della Polisportiva VII Castelli e al sostegno del Comune di Gazzola che ha concesso il patrocinio.

L’evento si terrà sabato 30 aprile, con partenza nel pomeriggio tra le 16 e le 17 e 30 proprio da Gazzola. Come nelle precedenti edizioni, sono due i percorsi: 6 o 13 km, lungo sentieri sterrati e poco battuti, passando per l’area naturale dell’ex polveriera militare di Momeliano. Nel corso della manifestazione verranno rispettate le indicazioni anti covid: distanziamento e mascherina alla partenza e all’arrivo.

Il costo dell’iscrizione è senza riconoscimento: 2.50€ (soci FIASP)/ 3.00€ (non soci), con riconoscimento: 5,50€ (soci FIASP)/ 6,00€ (non soci)

Per informazioni: Pierluigi Stefli – 329 7421888