Marcia della Pace Perugia – Assisi del 24 aprile, pullman in partenza anche da Piacenza

Il 24 aprile è stata indetta un’edizione straordinaria della storica Marcia della Pace Perugia – Assisi.

“Dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito” scrive in una l’Anpi di Fiorenzuola, che promuove l’adesione alla marcia.

Per partecipare, è stato organizzato anche un pullman da Piacenza, Fiorenzuola e Fidenza, a cui è possibile iscriversi, fino ad esaurimento posti, a questo link: https://bit.ly/pace2022 oppure chiamando il 3475583122