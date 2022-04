Marcia Perugia Assisi, ancora posti liberi sul pullman in partenza da Piacenza. Lo fanno sapere rete Piacenza Solidale e Camera del lavoro di Piacenza, che hanno messo a disposizione un autobus per partecipare all’edizione straordinaria della marcia, in programma il 24 aprile.

“Pensare che le guerre, le stragi, le violenze e l’ingiustizia siano fermati dall’escalation di eserciti più agguerriti e da armi più potenti che potrebbero portare all’utilizzo di armi nucleari è una follia e non risponde alla realtà – scrivono gli organizzatori in una nota -. Rete Piacenza Solidale e la Camera del Lavoro di Piacenza confermano la partecipazione alla Perugia Assisi e invitano gli interessati a telefonare per prenotare i posti rimasti”.

I pullman partiranno alle ore 24 del 23 aprile dal Piazzale dello Stadio alla Galleana e saranno di ritorno indicativamente alle ore 23 del 24 aprile. Gli studenti ed i minorenni non pagheranno, mentre per gli altri è prevista una quota di partecipazione di 15 euro. Le prenotazioni si effettueranno telefonando in orario d’ufficio al 0523 459791 oppure in altri orari al 334 3156348.

Sarà possibile decidere in quale modo partecipare alla Marcia. È infatti possibile: effettuare l’intero percorso; effettuare un tratto della Marcia partendo da uno dei luoghi attraversati dalla Marcia (Ponte San Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, Bastia Umbra); attendere l’arrivo della Marcia a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 5 chilometri). Si ricorda ai partecipanti di munirsi di pranzo al sacco per evitare code, vista l’alta partecipazione attesa.