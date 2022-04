Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) settima a Riccione

Un posto in una top ten di alto livello per la categoria. A Riccione, il Cadeo Carpaneto applaude la prova di Marisol Dalla Pietà, atleta alessandrina che si è classificata al settimo posto nella corsa per Allieve vinta da Chantal Pegolo davanti a Linda Sanarini e Irma Siri. La corsa romagnola apriva il circuito “Trofeo Rosa” che proseguirà fino all’estate toccando varie regioni d’Italia.

Risultati

Allieve Riccione: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 49 chilometri 600 metri in 1 ora 26 minuti 26 secondi, media 34,431 chilometri orari, 2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’), 3° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Susan Paset (Young Team Arcade), 5° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin), 6° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 8° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 9° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 10° Matilde Cenci (Breganze Millenium).

Nella foto, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) premiata a Riccione