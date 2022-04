“Mascherine al chiuso fino al 15 giugno per trasporti, spettacoli, eventi sportivi”

“Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti specifici dell’uso delle mascherine al chiuso”. Ad annunciarlo il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza nazionale Anaao Giovani.

“Parlo in particolar modo – ha specificato Speranza – del sistema dei trasporti, sia a lunga percorrenza che trasporto pubblico locale, degli ospedali, presidi sanitari, studi ambulatoriali, Rsa, e di tutti gli eventi in cinema e teatri e anche degli eventi sportivi nei palazzetti dello sport. La nostra raccomandazione è ancora di utilizzare la mascherine in tutte le situazioni con rischi di contagio, ma decidiamo di mantenere almeno fino al 15 giugno un elemento di precauzione e cautela che credo sia necessario. Nella giornata di oggi, sulla base del testo che la commissione ha approvato firmerò un’ordinanza che farà da ponte nel tempo necessario alla conversione del decreto”.

“Chiediamo al personale sanitario e in particolare ai nostri medici – ha aggiunto Speranza – di continuare a dare una mano sul lato della sensibilizzazione di questa sfida contro il Covid; non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia finita, perche, come dicono i numeri, finita non è”.