Matteo Corradini sul palco in memoria di Virginia Gattegno “Racconto la sua vita oltre il ‘buio’ di Auschwitz”

“Mi è sempre sembrato riduttivo raccontare la vita dei sopravvissuti ai campi di concentramento solo prendendo in esame quell’esperienza. Se penso alla vita di Virginia Gattegno c’è molto di più: un prima e un dopo fatto di luce, di momenti divertenti e pieni di gioia”.

Sabato 9 aprile alle 21 Matteo Corradini, ebraista e scrittore originario di Borgonovo val Tidone, sarà sul palco del Teatro Verdi di Castel San Giovanni per il reading musicale “Per chi splende questo lume. La vita oltre Auschwitz di Virginia Gattegno” (ingresso libero). Un’ora di spettacolo, tra letture, racconti e musica, che dischiude con delicatezza lo scrigno di vita, prezioso e tragico, di Virginia Gattegno, veneziana ebrea deportata da Rodi ad Auschwitz, una delle ultime testimoni italiane del lager, venuta a mancare lo scorso febbraio a 98 anni.

“Prima che Virginia ci lasciasse abbiamo fatto in tempo a scrivere insieme un libro (“Per chi splende questo lume. La mia vita oltre Auschwitz” , edizioni Rizzoli, ndr) da cui è poi tratto questo spettacolo – spiega Corradini -. E’ il racconto di tutta la sua vita, oltre il periodo drammatico vissuto nel campo di concentramento. Mi piaceva l’idea di ricostruirne l’intero percorso biografico non focalizzandomi esclusivamente sul ‘buio’ di Auschwitz, ma anche sulla ‘luce’ che ha segnato tutti i momenti belli della sua vita. In questo senso, ho organizzato il libro in tre parti: quella centrale, che racconta i mesi nel lager, ha simbolicamente le pagine nere; nella prima e nell’ultima, invece, le parole sono stampate in nero su pagina bianca, come avviene di solito. Qui racconto gli anni a Venezia e a Rodi, quindi il periodo in Congo Belga, dove si trasferì col marito negli anni ’50. Insomma, da tutta questa esistenza escono fuori sia il ‘buio’ che la ‘luce'”.

La prima assoluta del reading di Corradini è andata in scena nella prestigiosa cornice del teatro “La Fenice” di Venezia, nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Poi altri spettacoli nel Nord Italia, fino alla rappresentazione di questo sabato nel piacentino, in cui alle parole dello scrittore si accompagneranno la musica balcanica eseguita dal gruppo Fandujo – “richiamo di quella che veniva ascoltata dagli abitanti di Rodi deportati nei lager” – e la voce della cantante Paola Quagliata. “In realtà era in programma ad inizio febbraio, in occasione della Giornata della Memoria, ma siccome è previsto uno spettacolo anche per le scuole, in quel periodo con le classi ‘decimate’ dal covid, abbiamo deciso di rimandarlo – spiega Corradini -. Sono contento che il Comune di Castel san Giovanni abbia deciso di riproporlo adesso, significa che questi temi vanno oltre la singola ricorrenza, ma si possono affrontare in qualsiasi periodo dell’anno”.

Temi particolarmente sentiti da Corradini. “Nonostante siano più di 20 anni che mi occupo di Shoah non riesco a non emozionarmi quando sono sul palco – confida -. Un sentimento che rivedo anche negli spettatori, nei quali il racconto della vita di Virginia lascia sempre un senso di stupore e di bellezza. E’ la sua forza, che si mantiene anche oggi che non c’è più: un’eredità che ci ha lasciato poco per volta. Mi ritengo fortunato di aver trascorso del tempo con lei”.