Mercato coperto di Campagna Amica, parola ai produttori “L’amore per la terra è la nostra forza”

Una comunità di persone che si riunisce intorno alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio. E’ questo il mercato coperto di Campagna Amica, la “vetrina” del cibo buono, sostenibile e locale che Coldiretti Piacenza inaugurerà sabato 9 aprile in via Farnesiana, 17. Non solo prodotti, ma anche storie. Le aziende agricole – circa una ventina – che ogni weekend apriranno le porte alla città, infatti, attraverso il frutto del loro lavoro, sveleranno anche dettagli personali e sfumature di un percorso di vita fatto di passione e, in alcuni casi, di scelte in controtendenza.

“L’Oro nero” di Marco Comini – Come quella di Marco Comini (foto sotto), che nel 2014 decide di lasciare un lavoro sicuro presso un laboratorio di analisi di prodotti in un’azienda piacentina e di trasferirsi a Vernasca, ridando slancio alle terre di proprietà di suo nonno. “Qui ho deciso di puntare su nuove coltivazioni, non tipiche di questo territorio – spiega -. Nel 2019 ho così aperto l’azienda agricolo ‘Oro Nero’, incentrata sulla coltivazione di fragole, albicocche, prugne e altri piccoli frutti. Ma anche sulla raccolta del tartufo da tartufaie coltivate. Da qui, confeziono poi confetture e liquori – come bargnolino e nocino – ma anche salse, creme e conservati realizzati con il tartufo”. Prodotti che si potranno trovare da questo sabato al mercato coperto di Campagna Amica. “Il tartufo è una novità per la nostra provincia – evidenzia -, qualcosa di unico che penso possa essere apprezzato. La forza del mercato chiuso sarà quella di mettere in mostra una filiera chiusa, che valorizza il ‘Made in Italy’ e garantisce al cliente la tracciabilità dei prodotti e delle produzioni. Siamo noi produttori che vendiamo direttamente alle persone e questo è indubbiamente un valore aggiunto”.

L’amore per la terra del 23enne Mattia Bellinzona – Tra i banchi di frutta, verdura, carne e pesce di via Farnesiana ci sarà anche il volto giovane di Mattia Bellinzona. Soli 23 anni e un’amore per la terra che l’ha spinto a creare un’azienda a Pievetta di Castel San Giovanni che porta il suo nome e che lavora in sinergia con quella dello zio Claudio Casonato. “Il primo a coltivare il riso Carnaroli piacentino – evidenzia Mattia -. La mia azienda si occupa inoltre della coltivazione del mais e del farro, da cui scaturiscono le farine e i biscotti, della produzione di miele e caramelle artigianali denominate “Chicche al Miele”, disponibili in vari gusti. Tutti prodotti per un’alimentazione corretta e sostenibile. L’azienda segue direttamente tutte le fasi lavorative della produzione, selezione e confezionamento dei propri prodotti finali. La missione è offrire ai consumatori degli alimenti a km zero che appartengono al territorio della provincia di Piacenza, dotati di qualità, di freschezza e semplicità. Il mercato coperto di via Farnesiana è lo strumento fondamentale che permette di valorizzarli e di farli conoscere il più possibile”.

IL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA AMICA – Il mercato coperto di Campagna Amica inaugurerà sabato mattina 9 aprile (a partire dalle 8) per poi rimanere aperto tutti i weekend: ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14 e 30. Si tratta di uno spazio per la spesa sostenibile e di qualità, in cui trovare frutta, verdura, carne, pesce, formaggio e molto altro ma anche il luogo dove gustare agri-aperitivi o i piatti realizzati dai cuochi contadini degli agriturismi Terranostra o infine i gelati di Campagna Amica a km zero.

Raggiungibile facilmente grazie al parcheggio gratuito riservato alla clientela e situato proprio di fronte, il Mercato Coperto di Campagna Amica porta la campagna in città, un luogo d’incontro diretto tra il produttore e il consumatore, “un traguardo – come ribadisce il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – da tagliare insieme alla comunità, in un momento difficile e delicato in cui tutta la nostra economia è fortemente segnata dalla pandemia e dalla guerra. Questo Mercato Coperto – prosegue Gallizioli – mette in luce ancora una volta l’importanza dell’agricoltura, che guarda al futuro con il coraggio e la determinazione che sanno dare il grande amore e la cura delle nostre terre. Quest’apertura rappresenta quindi il contributo che le aziende agricole di Coldiretti vogliono portare alla città, con un luogo dove trovare cibo fresco, di stagione, e a chilometro zero. E’ un modo per promuovere l’economia locale, la sostenibilità ambientale e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone”.

Per la giornata inaugurale, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni previsto alle 11, sono attese moltissime iniziative, quali i laboratori di cucina per bambini di Master Kids Italia, il gelato realizzato con i gusti a km zero della gelateria “Dolci fantasie”, l’artista Maurizia Gentili che dipingerà con i “vinarelli”, il produttore Francesco Chinosi che friggerà le sue patatine di montagna, lo showcooking del cuoco contadino Paolo Oddi, presidente di Terranostra, che sarà affiancato dagli studenti dell’alberghiera dell’istituto Raineri Marcora, la diretta di Radio Sound e l’animazione con musiche tradizionali dell’Appennino degli Enerbia.