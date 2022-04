Qualche nube nella giornata di lunedì, sereno martedì. Queste le previsioni meteo per l’inizio della nuova settimana nel piacentino. Lunedì 4 aprile la giornata inizierà con cielo nuvoloso in tutta la provincia, attenuazione della nuvolosità a partire dalle ore pomeridiane. Martedì 5 aprile il cielo sarà invece generalmente sereno o poco nuvoloso, ma attenzione alle gelate. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 2 e i 18 gradi.

Nei giorni successivi – le previsioni regionali di Arpae – il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo i rilievi appenninici dove non si escludono deboli sporadiche precipitazioni.