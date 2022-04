Missione umanitaria in Ucraina: a Leopoli anche la Crocerossina Giuliana Ceriati

Anche la Crocerossina di Piacenza Giuliana Ceriati è partita nella notte da Roma alla volta di Leopoli – via Polonia – insieme al convoglio di Croce Rossa Italiana impegnato nella seconda missione di evacuazione di civili in Ucraina: l’obiettivo è quello di condurre in Italia circa cento persone fragili, tra cui bambini, anziani e diversamente abili.

Il convoglio – fa sapere Croce Rossa – è composto da 18 mezzi, incluse ambulanze, pulmini, minibus, mezzi ad alto biocontenimento, macchine e furgoni per materiali vari, con 51 persone a bordo tra volontari, staff, medici, infermieri OSS, operatori RFL. La missione giungerà a Leopoli lunedì 4 aprile presso le strutture della Croce Rossa Ucraina e, dopo aver effettuato un triage sanitario e i tamponi Covid, tornerà in Italia con il gruppo di persone fragili. Nel frattempo, la CRI è attiva in altre missioni tra Romania, Ucraina e al fianco della Protezione Civile in Polonia, con un dispiegamento totale di 80 operatori. La prima missione umanitaria Cri, conclusa nei giorni scorsi, ha permesso l’evacuazione di oltre 80 persone fragili, giunte in Italia da Leopoli.

Giuliana Ceriati, originaria di Carpaneto e infermiera volontaria della Cri dal 1998, ha partecipato nel corso degli anni a diverse missioni umanitarie in Italia e all’estero. In occasione dell’edizione 2020 del premio della Bontà le è stata assegnata una menzione d’onore “per essersi rimessa al servizio degli altri, al termine della propria carriera lavorativa, portando il suo aiuto e la sua professionalità anche in situazioni di bisogno estremo”.