Musei Palazzo Farnese, nuovi orari e ingresso ridotto col biglietto del Klimt

La mostra “Klimt, l’uomo, l’artista, il suo mondo” che tanto successo sta avendo da parte di critica e pubblico (solo in un giorno 25mila prenotazioni) ha indotto l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi a far sì che vengano osservati nuovi orari di apertura e biglietto ridotto a chi presenterà il biglietto della mostra per i Musei civici di Palazzo Farnese: “D’intesa con il direttore Antonella Gigli, abbiamo voluto stabilire una circolarità di pubblico che coinvolga anche il patrimonio culturale pubblico cittadino, per questo si è deciso di modificare l’accesso ai musei cittadini”.

Dunque i nuovi orari di apertura al pubblico di Palazzo Farnese saranno i seguenti: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 10-13 e 15-18; venerdì, sabato e domenica: 10-19 (orario continuato). I Musei saranno inoltre aperti dalle 10 alle 19 (con orario continuato) in occasione delle seguenti festività: domenica 17 aprile (Pasqua), lunedì 18 aprile (lunedì dell’Angelo), lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione) domenica 1° maggio (Festa dei lavoratori), giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica) e lunedì 4 luglio (Sant’Antonino, patrono della città).

I visitatori potranno inoltre usufruire dell’opportunità di ottenere l’ingresso ridotto a 5 euro anziché di 8, per accedere a tutte le sezioni dei Musei, previa presentazione del biglietto della mostra di Klimt. Per ulteriori informazioni: 0523.49.26.58 – info.farnese@comune.piacenza.it. (nota stampa)