Museo Kronos per la pace, il 3 aprile raccolta fondi per sostenere gli aiuti CRI in Ucraina

All’interno del ricco calendario di eventi per la celebrazione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, domenica 3 aprile a Museo Kronos – Museo della Cattedrale partirà l’iniziativa “Kronos per la Pace”, giornata di raccolta fondi destinati alla Croce Rossa Italiana a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Per l’occasione verranno organizzate tre visite guidate del museo (ore 15 e 30 – 16 e 30 – 17 e 30) a cui i visitatori potranno prendere parte lasciando un’offerta minima di 5 €.

Rimane la consueta modalità di fruizione di museo in visita libera e salita alla cupola con accompagnatore: ai consueti turni di salita delle ore 15, 16 e 17 si aggiungerà eccezionalmente un turno alle ore 18. Gli incassi dei biglietti emessi verranno anch’essi interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana, così come le offerte raccolte per le visite guidate.

Il pomeriggio sarà quindi così strutturato:

– Visite accompagnate al Museo Kronos con offerta minima:

ore 15.30 – 16.30 – 17.30

– Salita alla cupola con accompagnamento guidato:

ore 15 – 16 – 17 – 18

– Accesso al museo con visita in autonomia:

Dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18)

Numero dei posti limitato, prenotazione consigliata all’indirizzo mail cattedralepiacenza@gmail.com o al numero 3314606435. Al termine dell’iniziativa di raccolta il museo renderà disponibili sul proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa e all’avvenuto versamento.