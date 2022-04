Applausi, occhi sgranati e sorrisi. Così quasi trecento giovani studenti delle scuole di primo e secondo grado piacentine hanno assistito mercoledì mattina a “Original…Mente”, terzo appuntamento della rassegna musicale del conservatorio Nicolini “Una Stagione su…Misura” ideata e curata da Patrizia Bernelich.

Uno spettacolo realizzato dagli allievi scuole di composizione e di musica elettronica del Nicolini che si pone l’obiettivo di abbinare diverse forme musicali apparentemente distanti, ma fondamentalmente vicine; i ragazzi hanno ascoltato infatti brani strumentali classici (Temi e Variazioni per flauto, arpa e pianoforte, un omaggio a Haydn, una suite da camera e brani per pianoforte e sassofono eseguiti da Guido Pagani, Beatrice Sacchetti, Giulia Trabacchi, Nicolò Ricci, Gabriele Roscio, claudio Tamborlani, Elia Moceri, Francesco Lupo, Jinhee Joo, Federica Trolese e Susanna Tagliaferri), ma anche di musica elettronica eseguita dal vivo spesso accompagnata da proiezioni di opere audio-video come i lavori di Morgan Soares, Francesco Brianzi, Davide Croci, Niccolò Romano e Denny Cavalloni.

“Si è trattato di un incontro importante per comprendere il valore autentico della creatività e dell’espressione di sé stessi attraverso la musica e non solo – sottolinea Patrizia Bernelich –. Lo scambio tra gli studenti sul palco e quelli tra il pubblico è stato magico”. (nota stampa)