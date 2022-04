Nasce il Mercato Coperto di Campagna Amica, inaugurazione il 9 aprile

Manca poco più di una settimana all’inaugurazione del Mercato Coperto di Campagna Amica a Piacenza: l’appuntamento è fissato infatti per sabato 9 aprile alle 11 in via Farnesiana, 17. Un evento attesissimo per Coldiretti, un traguardo da tagliare insieme alla città. “Il Mercato Coperto di Campagna Amica – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – crea una comunità di persone intorno al cibo e alle tante eccellenze agroalimentari che abbiamo l’orgoglio di rappresentare”.

Con il Mercato Coperto, tutti i fine settimana la campagna approderà in città, ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14 e 30. Sarà possibile quindi acquistare direttamente dagli agricoltori, allevatori e anche pescatori. Ma oltre alla spesa sostenibile, il mercato ospiterà eventi e iniziative: attraverso laboratori, degustazioni e feste a tema – annuncia Gallizioli – valorizzeremo le nostre eccellenze agroalimentari, i sapori e le tradizioni culinarie del territorio.

Inoltre il Mercato Coperto ospiterà gli agriturismi di Terranostra, l’area enoteca e le gelaterie di Campagna Amica: sarà il posto ideale per prendersi una pausa o concedersi un agri-aperitivo con prodotti buoni, genuini e di qualità, nel rispetto della stagionalità e della territorialità. “E’ doveroso ricordare – afferma il direttore – che rifornirsi dai produttori di Campagna Amica non significa solo portare qualità e sapori autentici nelle proprie case, ma è anche un segnale di attenzione al territorio e all’ambiente e un sostegno alla nostra economia e all’occupazione”.

Fervono dunque i preparativi per il grande evento: all’inaugurazione di sabato prossimo – fa sapere Coldiretti – non mancheranno le sorprese, per soddisfare le esigenze di tutti, con iniziative rivolte anche ai più piccoli. Il momento clou sarà alle 11, con l’intervento delle autorità.