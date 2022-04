“Senza perdono, senza riconciliazione – e lo diciamo in tempo di pandemia, di guerra, di crisi – non ci sarà futuro per la nostra generazione”.

Con queste parole il vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto pone l’accento sull’esempio di don Giuseppe Borea, giovane prete partigiano di Obolo di Gropparello, fucilato dai fascisti nel 1945. Soldati che, rimarca il vescovo, quando stavano per sparare, don Borea “ha perdonato”. Nella ricorrenza del 77esimo anniversario della Liberazione di Piacenza, don Borea è stato ricordato dall’Amministrazione comunale con l’affissione di una targa, in segno di memoria e imperitura riconoscenza, sulla parete esterna della sua casa natale, al civico 48 di via Roma.

Il discorso commemorativo del vescovo è stato letto da don Davide Maloberti, direttore del settimanale diocesano “Il Nuovo Giornale”. Oltre al suo intervento, hanno preso la parola il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il vice prefetto vicario Attilio Ubaldi e il nipote dell’indimenticato sacerdote, Giuseppe Borea, il quale si è auspicato che “possa partire il processo di beatificazione” per il parroco partigiano. Il primo cittadino ha ricordato Don Borea come “Uno dei tanti figli di Piacenza caduti per la libertà, martire della pace, dell’amore e della carità cristiana”.

La cerimonia si è poi conclusa all’esterno dell’abitazione natale di don Borea, con lo svelamento della targa – con una scritta che recita “Don Borea, martire di libertà e fede” – e la benedizione di don Ezio Molinari, parroco della basilica di San Francesco.

IL DISCORSO INTEGRALE DEL VESCOVO ADRIANO CEVOLOTTO – “Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case?” L”appello, tratto dalle parole del profeta Aggeo nella Bibbia, scritte almeno 500 anni prima della nascita di Cristo pensando alla città Gerusalemme che stava rinascendo, ben si applica all’esperienza umana di don Giuseppe Borea. Giovanissimo sacerdote incaricato della parrocchia di Obolo, non è davvero rimasto tranquillo nella sua casa ma si è dato da fare in tutti i modi per la sua gente, per il bene di quel paese. Il suo impegno partiva dall’esperienza di quell’Azione Cattolica che difese a spada tratta di fronte ai gerarchi fascisti, il suo amore per la sua gente e per ogni persona che incontrava, compresi i soldati nemici, nasceva dall’esperienza di Dio. Amici o nemici, sapeva di avere davanti una persona da incontrare, da accogliere, da aiutare.

Oggi fare memoria del luogo in cui è nato, con i suoi genitori ed anche i suoi fratelli e le sue sorelle, ci aiuta a ricordare che ciascuno di noi è frutto del cammino che ha vissuto, delle relazioni che lo hanno generato; ci spinge oggi a prenderci cura gli uni degli altri, e delle famiglie, vera culla di ogni vita nuova, di ogni vocazione, cioè della singolare avventura di vita di ogni persona. Qui, in questa casa, fra queste mura, don Borea ha imparato che cosa significa vivere la vita come un disinteressato donarsi per gli altri. Qui sua mamma lo ha stretto tra le braccia da piccolo per poi riabbracciarlo nel febbraio 1945 pochi istanti prima che venisse orribilmente fucilato. Qui don Borea ha imparato a perdonare, come ha perdonato i soldati che gli stavano per sparare. Senza perdono, senza riconciliazione – e lo diciamo in tempo di pandemia, di guerra, di crisi – non ci sarà futuro per la nostra generazione. Grazie, don Giuseppe Borea!”.