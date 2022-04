Nell’ex cartoleria Sgorbati nasce Rathaus “Una finestra piacentina sul mondo per condividere idee e creatività”

Quante volte si dice che i sogni possono diventare realtà, se ci si crede e ci si impegna davvero per realizzarli? L’incontro piacentino di cinque ragazze proventi da angoli diversi del pianeta, ma unite dalla volontà di dare alla piccola città emiliana quella ‘casa comune’ che ancora le manca, dove tutti possano ritrovarsi per esprimere liberamente le proprie inclinazioni e i propri pensieri, è la storia di giovani donne che hanno avuto il coraggio di credere nei propri sogni e ora stanno per concretizzarli.

Nali Marcoccia, Alice Kovawksy, Aikaterini (ma tutti la chiamano Katerina) Synapalou, Lesley McBride e Maria Parenti si sono conosciute per caso al Cedro Lab di via san Siro, in un pomeriggio come tanti, e da lì, nei successivi incontri, è nata l’idea del progetto Rathaus: un spazio piacentino trasversale ed inclusivo dove circolino idee e creatività da trasformare insieme in realtà.

Dopo un anno di progettazione, i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso e Rathaus dovrebbe aprire i battenti a metà giugno, nella sede storica della cartoleria Sgorbati in via Giordani a Piacenza. Nel frattempo però abbiamo parlato con le ragazze fondatrici del progetto, che ci hanno anticipato spirito e caratteristiche del circolo Arci (il secondo ad aprire in città nel giro di pochi mesi). Importanti novità si scopriranno comunque in vista dell’apertura.

Come nasce Rathaus e qual è il significato simbolico del suo nome?

Rathaus nasce da una necessità personalmente sentita e condivisa da molti: il bisogno di creare a Piacenza uno spazio culturale che sappia intercettare la voglia di creatività, inclusività e condivisione dei cittadini. Questa nuova realtà vuole quindi avere un respiro cosmopolita e un atteggiamento d’avanguardia, non a caso il nome si ispira alla corrente del Bauhaus ed è un gioco di parole tra art e rat: arte perché sarà il nostro focus e rat perché il topo è un animale dalle mille sorprese, troppo spesso bistrattato Abbiamo anche piacevolmente scoperto che rathaus in tedesco vuol dire ‘municipio’, significato perfetto per il nostro desiderio di costituire un punto di riferimento per la città. Il cuore del nostro progetto sarà la cultura nelle sue varie sfumature: da noi troverete non solo arte visiva, ma anche musica, letteratura, cinema e teatro.

Cinque ragazze con provenienze e percorsi diversi. Cosa vi unisce?

La ricchezza di offerta e di approccio che vogliamo realizzare è resa possibile dai nostri background e percorsi di vita, che hanno saputo unirsi, mantenendo vive le proprie specificità. Il gruppo di Rathaus è composto da: Katerina, di origine greca, laureata in architettura del paesaggio e reinventatasi artigiana e restauratrice; Alice, specializzata in illustrazione e appassionata di design; Nali che ama coniugare il suo amore per la storia dell’arte con la passione per la cucina; Lesley, giunta direttamente dagli Stati Uniti e specializzata in management dell’arte e Maria, da sempre interessata alla letteratura e a quello che ci gira intorno. Ci siamo incontrate presso Cedro, un bar/laboratorio allora in via san Siro che conteneva in sé i semi di quello che il progetto Rathaus vuole essere. Ad unirci è stata proprio la volontà di dare vita ad una realtà piacentina in cui le persone possano essere libere di esprimere il proprio impulso creativo, di muoversi nello spazio, di partecipare, di condividere idee, di valorizzare la propria unicità.

Rathaus sarà una realtà polimorfa e multifunzionale. Come verranno organizzati gli spazi?

Lo spazio in cui nascerà Rathaus, che noi chiamiamo la nostra tana, si trova in via Giordani 4, dove un tempo sorgeva la cartoleria Sgorbati: in questo meraviglioso palazzo stiamo creando diversi ambienti, di cui chiunque verrà a trovarci potrà usufruire: una piccola caffetteria e bistrot, una zona dedicata a workshop di vario genere e sempre aperta a nuove proposte, un punto d’appoggio per l’editoria indipendente, una chill area con annesso ambiente per lo studio e per finire uno spazio dove sarà possibile organizzare performance o mostre. Stiamo lavorando per rendere tutti gli spazi sicuri e inclusivi attraverso il superamento delle barriere architettoniche, purtroppo inevitabilmente presenti in una struttura antica. Certo, i costi per realizzare l’intero progetto ammontano a cifre considerevoli: per questo motivo abbiamo organizzato un crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe (www.gofundme.com/f/aiuta-rat-a-sistemare-la-sua-tana). Ringraziamo fin da da adesso tutti coloro che ci hanno aiutato e chi vorrà farlo.

Avete anche autoprodotto una rivista per il vostro progetto?

Si, Rathaus mag nasce nel 2021 dalla volontà di offrire un prima prospettiva di quello che sarà il circolo: all’inizio era un esperimento, un modo per anticipare il nostro ingresso nel mondo dell’editoria indipendente e delle fanzine che noi tutte apprezziamo, ma poi la call organizzata per promuovere partecipazione alla rivista è stata accolta con molto entusiasmo da vari artisti che ci hanno mandato i loro lavori. Ci piace definire Rathaus mag una rivista visuale e introspettiva: capace di porre alcune domande chiave lasciando libertà di interpretazione e risposta.

Possibilità dei cittadini di proporre iniziative?

Per l’organizzazione dei laboratori abbiamo già molte idee (serigrafia, ceramica, realizzazione di oggetti in legno) ma non vogliamo limitarci a proporre formule precostituite: invitiamo anzi tutti a suggerirci idee e collaborazioni, proprio perché uno degli obiettivi del circolo è quello di portare alla luce il talento creativo di ciascuno, troppo spesso non valorizzato. I cittadini interessati possono scriverci attraverso i social o via mail all’indirizzo rathausart@gmail.com Non vediamo l’ora di incontrarvi personalmente.