“No al circo con animali a Piacenza in programma nei prossimi giorni”

“Con grande dispiacere apprendiamo, dai volantini appesi in centro, che il Circo con animali tornerà a Piacenza nei prossimi giorni”.

Così – in una nota stampa congiunta – un gruppo di associazioni prende posizione contro il circo con animali a Piacenza. “Da sempre le associazioni animaliste, ed anche naturalmente le associazioni piacentine, si battono per la fine del circo con animali – continua la nota – . Il circo con animali è sofferenza ed è tutto fuorché un buon esempio per i bambini, che rappresentano, purtroppo spesso, una buona parte degli spettatori. Le dinamiche della prevaricazione (il “domatore delle belve”) rappresentano di certo un pessimo modello di educazione per i giovani, che così imparano un rapporto distorto con gli animali, con il rischio che applichino il medesimo approccio nei confronti degli umani. Gli animali sono vittime incolpevoli dello spettacolo, addestrati con la forza e la privazione, costretti a vivere una vita totalmente fuori dalla loro natura. Ciò diventa ancora più grave in un contesto di -speriamo- maturata sensibilità verso gli animali, che recentemente hanno anche trovato – finalmente – un posto nella Costituzione. Non lasciamo che questo principio di legge resti lettera morta. Diciamo una volta per tutte: basta al circo con animali!”

Le associazioni firmatarie del comunicato

OIPA sez. Piacenza

Guardie Eco-Zoofile OIPA Piacenza

Associazione Pandora Piacenza

Liberinsieme odv

Angeli Randagi odv

Legambiente Piacenza

LAV Piacenza