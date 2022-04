Non ce l’ha fatta l’anziano travolto a Castello, è deceduto all’ospedale di Parma

Non ce l’ha fatta il 78enne investito sabato scorso a Castelsangiovanni da un furgone in via Allende. Bruno Bazzarini è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma dove si trovava ricoverato in condizioni molto gravi per i traumi riportati a seguito dell’incidente.

Il sinistro era avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 9 aprile: vista la gravità delle condizioni dell’anziano, era stato trasportato al Maggiore in rianimazione. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.