Nuoto, i giovani della Nino Bixio protagonisti in vasca

Anche per i giovani nuotatori piacentini è arrivato il momento di confrontarsi con la prima manifestazione importante dell’anno. Infatti, nei week end del 2-3 aprile e del 9-10 aprile, si sono svolti nella piscina “D. Samuele” di Mecenate (MI) i Campionati Regionali Esordienti A e per la Nino Bixio hanno gareggiato Cecilia Ricci e Nicola Rossi.

Bene i due giovani atleti che hanno migliorato i loro tempi. “La preparazione degli Esordienti A alla Nino Bixio viene svolta in stretta collaborazione e interazione col gruppo dei ragazzi più grandi – spiega il tecnico Frovi -, proprio per permettere ai giovani nuotatori di confrontarsi con realtà più competitive e per prepararli al meglio per gli anni a venire”.

Cecilia Ricci (classe 2010) ha ottenuto il 9° posto nei 100 rana col tempo di 1’26”29 ed il 24° posto nei 100 stile libro col tempo di 1’08”76 e Nicola Rossi (classe 2010) ha ottenuto il 63° posto nei 100 rana col tempo di 1’30”69, il 40° posto nei 100 dorso col tempo di 1’17”10 ed il 26° posto nei 200 dorso col tempo di 2’43”60.