Nuova tappa in città per Cugini (ApP), il 6 aprile alla Besurica

La prossima tappa di Zaino in Spalla è alla Besurica, “quartiere dove certamente si vive bene – ha detto il candidato di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini – ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Servizi e lavoro ci sono, ma non è da trascurare il senso di abbandono dei residenti che ci hanno segnalato aree verdi trascurate. Molto sentito il tema dell’inquinamento e della velocità elevata delle auto che transitano nel quartiere”.

Un problema mai risolto quello dell’aria inquinata, riferiscono i residenti che sono ancora in attesa dei risultati di uno studio commissionato dall’amministrazione, di cui non hanno saputo mai nulla. E ancora, le barriere architettoniche: marciapiedi troppo alti che impediscono ad anziani e carrozzine di raggiungere i servizi essenziali del quartiere. “La formula è sempre la stessa, quella che contraddistingue ApP – ha concluso il candidato Cugini – riunire i cittadini, stare con loro e ascoltare. Mettere in file i problemi e cercare di portare soluzioni credibili e fattibili. Ci troviamo ai giardini Vittime della Mafia, mercoledì 6 alle 18”.