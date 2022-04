Nuova tappa per Stefano Cugini (ApP), incontro con i residente del quartiere Roma

Zaino in Spalla torna in città con il suo tour e arriva in un luogo simbolo, dibattuto, controverso e amato. Quartiere Roma: laboratorio di cittadinanza o simbolo di degrado? E’ così che la zona è vista dai più. Chiudere, vietare, reprimere o mediare, educare e includere? Alternativa per Piacenza sceglie l’inclusione, l’educazione e la mediazione.

“Il quartiere Roma – ha detto il candidato sindaco Stefano Cugini – è una grande sfida per la futura amministrazione. Una sfida appassionante dove le persone che vivono la zona sono le protagoniste. C’è un fortissimo potenziale da tirare fuori e valorizzare. Via Roma non può essere una bandierina da appuntarsi sul petto, ci vuole un impegno vero, costante e leale.

Insieme a chi vive il quartiere proveremo a trovare il punto d’incontro tra diritti e doveri per valorizzare i cittadini che meritano e isolare i maleducati senza guardare la lingua che parlano o il colore della pelle. Questa secondo noi è la via giusta verso l’inclusione”.

Appuntamento lunedì 11 aprile alle 21 all’oratorio Don Bosco in via Alberoni 35.